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    Начато строительство 14 медицинских объектов в Карагандинской области

    18 Июля 2023, 16:06

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - в Карагандинской области приступили к реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

    В рамках Нацпроекта в течение 2023-2024 годов запланировано строительство 655 медицинских объектов, модернизация районных больниц до уровня многопрофильных медучреждений, доступность специализированной медпомощи и увеличение охвата скринингом сельских жителей, создание аптечных пунктов в населенных пунктах на базе медицинских организаций, решение кадровых вопросов и ряд других направлений развития медпомощи на селе.

    На 2023 год выделены средства на строительно-монтажные работы 14 медицинских объектов, области. Сегодня все они находятся на стадии земляных работ (подготовка основания фундамента).

    В соответствии с Нацпроектом здесь откроются фельдшерско-акушерские пункты в селах:

    - Каракудук, Новоузенка, Актобе Бухар-Жырауского района;

    - Томар, Акжол, Татан Каркаралинского района;

    - Н. Кайракты, Жумыскер, Таглинский, Босага, Коктенколь, Киикти, Бурма и поселке Акшатау Шетского района;

    - Акжарык Актогайского района.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Карагандинская область Строительство Здравоохранение
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