Начато строительство 12 медицинских объектов в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Строительство медицинских объектов в Западно-Казахстанской области реализуется в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
Нацпроект в ближайшие два года предусматривает строительство 655 медицинских объектов. На 2023 год выделены средства на строительство 99 медобъектов.
В результате строительства новых объектов будет обеспечен дополнительный охват первичной медико-санитарной помощью порядка 1 млн сельских жителей, увеличение доступности ПМСП (профилактические осмотры, скрининг, раннее выявление), своевременное оказание медицинской помощи, профилактика осложнений.
В текущем году в ЗКО запланировано строительство 12 медицинских объектов, по которым начаты строительно-монтажные работы.
Это врачебные амбулатории в селах:
Аралтал Бурлинского района,
Асан района Байтерек,
Бостандык Казталовского района,
Сарыомир Теректинского района,
а также фельдшерско-акушерские пункты в селах:
Барбастау Теректинского района,
Жаксыбай Жанибекского района,
Караузен Казталовского района,
Кызылоба Жангалинского района,
Муратсай Бокейординского района,
Оленти Сырымского района,
Камысты Жанибекского района,
Новенький района Байтерек.