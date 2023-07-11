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    Начато строительство 12 медицинских объектов в ЗКО

    11 Июля 2023, 09:54

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Строительство медицинских объектов в Западно-Казахстанской области реализуется в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    Нацпроект в ближайшие два года предусматривает строительство 655 медицинских объектов. На 2023 год выделены средства на строительство 99 медобъектов.

    В результате строительства новых объектов будет обеспечен дополнительный охват первичной медико-санитарной помощью порядка 1 млн сельских жителей, увеличение доступности ПМСП (профилактические осмотры, скрининг, раннее выявление), своевременное оказание медицинской помощи, профилактика осложнений.

    В текущем году в ЗКО запланировано строительство 12 медицинских объектов, по которым начаты строительно-монтажные работы.

    Это врачебные амбулатории в селах:

    Аралтал Бурлинского района,

    Асан района Байтерек,

    Бостандык Казталовского района,

    Сарыомир Теректинского района,

    а также фельдшерско-акушерские пункты в селах:

    Барбастау Теректинского района,

    Жаксыбай Жанибекского района,

    Караузен Казталовского района,

    Кызылоба Жангалинского района,

    Муратсай Бокейординского района,

    Оленти Сырымского района,

    Камысты Жанибекского района,

    Новенький района Байтерек.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Западно-Казахстанская область Минздрав РК Строительство Здравоохранение
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