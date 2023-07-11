Начато строительство 12 медицинских объектов в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Строительство медицинских объектов в Западно-Казахстанской области реализуется в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Нацпроект в ближайшие два года предусматривает строительство 655 медицинских объектов. На 2023 год выделены средства на строительство 99 медобъектов.

В результате строительства новых объектов будет обеспечен дополнительный охват первичной медико-санитарной помощью порядка 1 млн сельских жителей, увеличение доступности ПМСП (профилактические осмотры, скрининг, раннее выявление), своевременное оказание медицинской помощи, профилактика осложнений.

В текущем году в ЗКО запланировано строительство 12 медицинских объектов, по которым начаты строительно-монтажные работы.

Это врачебные амбулатории в селах:

Аралтал Бурлинского района,

Асан района Байтерек,

Бостандык Казталовского района,

Сарыомир Теректинского района,

а также фельдшерско-акушерские пункты в селах:

Барбастау Теректинского района,

Жаксыбай Жанибекского района,

Караузен Казталовского района,

Кызылоба Жангалинского района,

Муратсай Бокейординского района,

Оленти Сырымского района,

Камысты Жанибекского района,

Новенький района Байтерек.