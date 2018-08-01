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Начато создание ракеты-носителя для реализации проекта «Байтерек»

1 Августа 2018 13:28 291
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Начато создание ракеты-носителя для реализации проекта «Байтерек»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Начат важный этап реализации казахстанско-российского проекта по созданию на космодроме Байконур экологически безопасного космического ракетного комплекса «Байтерек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как мы сообщали, в данном проекте казахстанская сторона взяла на себя ответственность за модернизацию наземного комплекса космического ракетного комплекса «Зенит» на Байконуре, расчетная стоимость работ составляет 314 млн долларов США. Российская сторона в рамках проекта «Байтерек» обязалась создать новую ракету среднего класса «Союз-5».

По информации пресс-службы Роскосмоса, 17 июля 2018 года Госкорпорация «Роскосмос» заключила государственный контракт с российской космической корпорацией (РКК) «Энергия» на создание космического ракетного комплекса (КРК) среднего класса нового поколения с ракетой-носителем (РН) «Союз-5». Госконтракт предусматривает разработку эскизного проекта, выпуск конструкторской документации, наземную отработку элементов ракеты и комплекса, изготовление летных образцов, а также проведение летных испытаний.

Эти работы РКК «Энергия» должна выполнить в кооперации с предприятиями-соисполнителями, входящими в Госкорпорацию «Роскосмос». Об этом на своей страничке в Twitter сообщил сам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: «РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш» приступили к работе над созданием «Союз-5». Затем начинаем работу по сверхтяжу. Это позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить её и использовать наш мощный конструкторский и производственный потенциал».

«Информация в СМИ о том, что Казахстан совместно с Россией планирует создать сверхтяжелую ракету преувеличена», - сообщили МИА «Казинформ» в Аэрокосмическом комитете Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (АКК МОАП) РК.

«В ответе Казкосмоса на вопрос о проектах в долгосрочной перспективе, речь шла об основных направлениях утвержденной концепции, проработке возможностей Байконура с использованием ракет-носителей разных классов для полетов на Марс, Луну. Об участии Казахстана в конкретном проекте по созданию сверхтяжелой ракеты не говорилось», - пояснили в АКК РК.

«Российская ракета среднего класса «Союз-5», которая создается для КРК «Байтерек», в дальнейшем может быть использована в качестве одной из ступеней будущей российской сверхтяжелой ракеты. Поэтому можно лишь опосредованно сказать об участии Казахстана в создании сверхтяжелой ракеты на Байконуре», - отметили в АО «СП «Байтерек», которое определено оператором по созданию казахстанского КРК «Байтерек».

Как известно, указ президента России о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Эскизное проектирование российской сверхтяжелой ракеты должно быть завершено к кону 2019 года, а первый старт с космодрома Восточный в Амурской области запланирован на 2028 год.


Начато создание ракеты-носителя для реализации проекта «Байтерек»
Начато создание ракеты-носителя для реализации проекта «Байтерек»

 

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Ключевые слова: Наука, Освоение космоса, Кызылординская область,
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Автор:

Сара Кабикызы

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