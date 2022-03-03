Начато расследование в отношении руководства АО «ФНБ «Самрук Казына», «Самрук Энерго» и «НК «Қазақстан Темір Жолы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проводится расследование в отношении руководства АО «ФНБ «Самрук Казына», «Самрук Энерго» и «НК «Қазақстан Темір Жолы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

«Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении руководства АО «ФНБ «Самрук Казына», «Самрук Энерго» и «НК «Қазақстан Темір Жолы» по факту злоупотребления служебными полномочиями в целях извлечения выгод для частных компаний. Государству причинён ущерб в особо крупном размере в сумме 3,8 млрд.тенге. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - сообщается в Telegram -канале Антикора.