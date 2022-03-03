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Начато расследование в отношении руководства АО «ФНБ «Самрук Казына», «Самрук Энерго» и «НК «Қазақстан Темір Жолы»
3 Марта 2022 18:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проводится расследование в отношении руководства АО «ФНБ «Самрук Казына», «Самрук Энерго» и «НК «Қазақстан Темір Жолы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.
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«Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении руководства АО «ФНБ «Самрук Казына», «Самрук Энерго» и «НК «Қазақстан Темір Жолы» по факту злоупотребления служебными полномочиями в целях извлечения выгод для частных компаний. Государству причинён ущерб в особо крупном размере в сумме 3,8 млрд.тенге. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - сообщается в Telegram -канале Антикора.
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