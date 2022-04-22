Начато расследование в отношении руководителей финпирамиды компании Qnet

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В отношении одного из фигурантов дела санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международной финансовой пирамиды компании «Qnet».

«У компании отсутствует регистрация на территории Республики Казахстан, предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операций не имеется», - сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что 29 уголовных дел расследуют по Казахстану в отношении сетевой компании «Qnet».