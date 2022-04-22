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    Начато расследование в отношении руководителей финпирамиды компании Qnet

    22 Апреля 2022, 20:29

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В отношении одного из фигурантов дела санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международной финансовой пирамиды компании «Qnet».

    «У компании отсутствует регистрация на территории Республики Казахстан, предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операций не имеется», - сказано в сообщении ведомства.

    Ранее сообщалось, что 29 уголовных дел расследуют по Казахстану в отношении сетевой компании «Qnet».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Борьба с преступностью Другие государственные органы Финансовая пирамида
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