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    Начато расследование в отношении костанайской птицефабрики

    8 Декабря 2022, 00:50

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В отношении костанайской птицефабрики «Жас-Канат 2006» начато расследование. Об этом сообщает Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ведомство ссылается на нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении птицефабрики ТОО «Жас-Канат 2006».

    «Признаки нарушения подпункта 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан - злоупотребление доминирующим положением в части установления и поддержания монопольно высоких цен при оптовой реализации яйца куриного»,- говорится в сообщении.

    Основанием послужило обнаружение антимонопольным органом при осуществлении своей деятельности в действиях субъектов рынка признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции.

    Годом ранее в работе двух костанайских птицефабрик ведомством уже были зафиксированы признаки нарушений предпринимательского кодекса, в том числе ТОО «Жас Канат 2006». Тогда признаки нарушений Предпринимательского кодекса РК были в в установлении и поддержании цен при оптовой реализации яйца куриного в четвертом квартале 2020 года.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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