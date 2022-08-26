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    Начато расследование по факту организации собачьей бойни в Алматинской области

    26 Августа 2022 14:07

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Начато расследование по распространяемому видео, на котором авторы заявляют, что в городе Каскелен Алматинской области неизвестные организовали собачью бойню, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Публикация появилась на странице «Дежурный по городу Алматы» в Facebook .

    «Вот собачка с отлова. Это бойня. Вот там веревки висят. Тут их прямо режут», - говорит автор видео за кадром.

    В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что управлением Карасайского района по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). Начато расследование. О результатах будет сообщено дополнительно.


    Кадр из видео


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Животные
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