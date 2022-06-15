Начато расследование массового ДТП в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Названы возможные причины произошедшего на трассе Жамбылской области крупного дорожно-транспортного происшествия с участием десятка автомашин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее сообщалось , ночью 15 июня на 544 км трассы республиканского значения Западная Европа - Западный Китай загорелся прицеп направлявшейся к Таразу грузовой автомашины «Скания». Из-за сильного пожара движение автомашин было остановлено. Не доезжая 600 метров до горящего прицепа, водитель грузовой автомашины «ДАФ» столкнулся с десятью транспортными средствами. После столкновения загорелись два пассажирских автобуса и две автомашины. В результате ДТП пассажир автомобиля «Тойота Камри» скончался на месте происшествия, девять человек госпитализировано в городскую больницу, из них трое – в реанимационное отделение.

«Несмотря на проводимые полицейскими профилактические мероприятия, водители продолжают нарушать Правила дорожного движения, - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова. – На 554 км этой автодороги, за 10 км до места происшествия, установлен дорожный знак 3.4 - «Движение грузовых автомобилей запрещено». Этот дорожный знак запрещает спуск по трассе республиканского значения Западная Европа - Западный Китай через новый, пробитый в горах, перевал Куюк. Однако водители грузовых автомашин игнорируют требования дорожных знаков, что приводит к трагедиям».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, за пять месяцев этого года полицейские установили 315 дорожных знаков, нанесли 2 436 километров дорожной разметки. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий сделано 8 475 квадратных метров ямочного ремонта, заменено 11 дорожных буферов, 1 034 сигнальных столбиков и 4 056 катафотов, выравнено 1 072 погонных метров поврежденных брусов.

По данному факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 345 Уголовного Кодекса РК «Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены необходимые экспертизы, сообщили в правоохранительном ведомстве.