Начато досудебное расследование в отношении главы ДЧС области Жетысу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Агентстве по противодействию коррупции подтвердили начатое досудебное расследование в отношении главы департамента по ЧС области Жетысу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, подтверждаем, что он изобличен в коррупции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Подробности будут чуть позже», - сказал официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.

Ранее в СМИ сообщалось о задержании главы ДЧС области Жетысу.

Отметим, с 9 августа 2022 года должность начальника департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу занимает Бауыржан Избасаров.