Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Начато досудебное расследование в отношении главы ДЧС области Жетысу

    19 Июля 2023, 17:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Агентстве по противодействию коррупции подтвердили начатое досудебное расследование в отношении главы департамента по ЧС области Жетысу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Да, подтверждаем, что он изобличен в коррупции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Подробности будут чуть позже», - сказал официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.

    Ранее в СМИ сообщалось о задержании главы ДЧС области Жетысу.

    Отметим, с 9 августа 2022 года должность начальника департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу занимает Бауыржан Избасаров.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ДЧС Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Четырех человек унесло на сапбордах в Каспийское море
    Пожарный поезд и вертолет привлекли для тушения возгорания в горах ВКО
    Трех человек вытащили спасатели из горящей гостиницы в Алматы
    Насколько готовы к тушению пожаров в многоэтажках костанайские спасатели
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау