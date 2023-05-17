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    Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор

    17 Мая 2023, 09:27

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба подтвердили начало до судебного расследования в адрес руководителя управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны Алии Кожабаевой, передает МИА «Казинформ».

    «Подтверждаем, что начато досубедное расследование. Следственные мероприятия продолжаются. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК распространению не подлежит», - прокомменитровали в Антикоррупционной службе.

    Алия Кожабаева была назначена на должность руководителя Управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны в феврале 2020 года.

    Автор:

    Артем Волков

    Коррупция
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