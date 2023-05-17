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Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор

Редактор:  
Артем Волков
17 Мая 2023, 09:27
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор Фото: facebook.com/Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба подтвердили начало до судебного расследования в адрес руководителя управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны Алии Кожабаевой, передает МИА «Казинформ».

«Подтверждаем, что начато досубедное расследование. Следственные мероприятия продолжаются. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК распространению не подлежит», - прокомменитровали в Антикоррупционной службе.

Алия Кожабаева была назначена на должность руководителя Управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны в феврале 2020 года.


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