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    Начато антимонопольное расследование в отношении Наццентра экспертизы и сертификации

    23 Сентября 2022, 12:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антимонопольное расследование начато в отношении АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» по признакам злоупотребления доминирующим положением, в части установления монопольно высоких цен. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции.

    «Проведены анализы состояния конкуренции на рынках услуг подтверждения соответствия (испытание, сертификация, декларирование продукции и услуг) и метрологии (поверка и калибровка средств измерений). Национальный центр занимая доминирующее положение, повышал цены на некоторые услуги», - сообщили в ведомстве.

    По итогам расследования, действиям Национального центра по повышению цен на вышеуказанные услуги будет дана соответствующая оценка.

    Автор:

    Алла Серикбаева

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