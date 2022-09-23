Начато антимонопольное расследование в отношении Наццентра экспертизы и сертификации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антимонопольное расследование начато в отношении АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» по признакам злоупотребления доминирующим положением, в части установления монопольно высоких цен. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции.

«Проведены анализы состояния конкуренции на рынках услуг подтверждения соответствия (испытание, сертификация, декларирование продукции и услуг) и метрологии (поверка и калибровка средств измерений). Национальный центр занимая доминирующее положение, повышал цены на некоторые услуги», - сообщили в ведомстве.

По итогам расследования, действиям Национального центра по повышению цен на вышеуказанные услуги будет дана соответствующая оценка.