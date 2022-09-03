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    Начата работа над новым Водным кодексом - глава Минэкологии

    3 Сентября 2022, 16:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев доложил о ходе разработки нового Водного кодекса , передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нами будет разработан трехлетний проект развития водной отрасли, в который войдут вопросы как институционального характера, так и практического применения. Во-первых, существующая институциональная система управления водными ресурсами не позволяет реализовать весь функциональный комплекс управления, а именно анализ, планирование, реализация, контроль. В этой связи, предлагается до конца 2023 года провести институциональные изменения в государственной системе управления водной отраслью, которые предполагают укрепление Комитета по водным ресурсам и его бассейновых инспекций, а также разработку нового Водного кодекса. Работу над новым Водным кодексом мы начали», - сообщил Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

    Как добавил Сериккали Брееешев, в целях комплексной системной оценки текущего состояния водной отрасли, основанной на научно-исследовательских, аналитических и проектных работах будет проведена трансформация Казахского научного исследовательского института водного хозяйства с открытием при нем отраслевого аналитического центра водной отрасли.

    «Для подготовки квалифицированных кадров прорабатывается вопрос определения базового профильного вуза с выделением грантов. Предположительно на базе Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати», - проинформировал глава Минэкологии.

    По словам министра, для эффективного использования и сокращения потерь водных ресурсов предлагается реализовать в 2023-2025 годах наиболее стратегически важные водохозяйственные проекты. В частности, это строительство 8 новых водохранилищ, реконструкция 16 аварийных гидротехнических сооружений, ремонт 120 оросительных каналов, цифровизация и автоматизация процессов распределения и учета воды.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экология Минэкологии Вода
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