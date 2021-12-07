Начать подготовку квалифицированных кадров для новых производств поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительству предстоит уже сейчас начать подготовку квалифицированных кадров для новых индустриальных проектов. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недостаток квалифицированных специалистов в промышленности является одним из сдерживающих факторов индустриализации. К 2025 году мы намерены запустить около 500 индустриальных проектов. Правительству предстоит уже сейчас начать подготовку квалифицированных кадров для этих производств», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении в рамках церемонии вручения премии «Алтын сапа».

Как добавил Глава государства, сегодня государством оказываются конкретные меры поддержки работодателям.

«Реализуются такие инструменты помощи молодым специалистам, как обучение на рабочем месте, контракт поколений и так называемое «первое рабочее место». Государством предусмотрены соответствующие субсидии, однако их недостаточно. Правительству совместно с «Атамекен» следует проработать дополнительные меры стимулирования и занятости, повышения квалификации сотрудников», - поручил Президент.