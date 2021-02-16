Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Начат конкурсный отбор экспертов по проведению научной антикоррупционной экспертизы проектов НПА

    16 Февраля 2021, 12:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В реализацию рекомендации ОЭСР, по инициативе Главы государства проведена комплексная работа по восстановлению антикоррупционной экспертизы проектов НПА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на .

    Основной целью данной работы является ограничение свободы выбора чиновника при применении нормативно-правовых актов, а также выявление коррупциогенных норм в проектах НПА и разработка рекомендаций, направленных на их устранение.

    Фундаментом эффективности антикоррэкспертизы является качественный состав реестра экспертов, в котором состоит 125 экспертов.

    В целях обеспечения возможности большему числу граждан активно принимать участие в этой работе, реестр будет обновляться на постоянной основе. Именно поэтому стратегически важным становится широкое вовлечение представителей экспертного сообщества и обеспечение прозрачности всех этапов отбора экспертов.

    В связи с этим, 15 февраля т.г. объявлено о начале конкурсного отбора экспертов для проведения научной антикоррупционной экспертизы проектов НПА, который состоит из четырех этапов:

    - прием документов участников конкурсного отбора – 15-19 февраля т.г.;

    - рассмотрение документов участников конкурсного отбора – 22-23 февраля т.г.;

    - проведение тестирования кандидатов – 26 февраля т.г.;

    - собеседование с кандидатами – с 1-3 марта т.г.

    В целях обеспечения объективности и беспристрастности, принятие решений по каждому этапу будет осуществляться специально созданной конкурсной комиссией из числа сотрудников Агентства, Координатора и представителей общественности.

    Отметим, что процедура собеседования будет транслироваться в онлайн-формате на страницах Агентства и Координатора.

    Прием документов кандидатов, изъявивших желание принять участие в конкурсном отборе, осуществляется нарочно по почте или в электронном виде на адрес электронной почты Университета (info@kaznu.kz, institutsapargalieva@gmail.com).

    В этой связи, Агентство приглашает всех желающих принять участие в проведении антикоррупционной экспертизы и внести свой личный профессиональный вклад в искоренение коррупции.

    С детальными правилами конкурсного отбора можно ознакомиться на сайте Координатора (https://www.kaznu.kz/kz/23392/page/).

    Напомним, что данный институт заработал с ноября прошлого года. Всего на экспертизу поступило порядка 4 тысяч проектов НПА, на которые подготовлено 3116 заключения, содержащих 9164 коррупционных фактора.

    Для обеспечения доступности результатов экспертизы, создан специальный портал антикоррупционной экспертизы «Сараптама» (www.expertize.kz), на котором с указанием стоимости размещены заключения по каждому проекту НПА.

    В числе отраслей, наиболее подверженных коррупции, определены социальное, финансовое, медицинское, сельскохозяйственное и социальное законодательство.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Коррупция Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Задержан замакима Павлодара - Антикор
    В одном селе СКО питьевую воду продают по разным ценам - Антикор
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка