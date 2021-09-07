Начался второй набор в молодежный кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По поручению Главы государства проводится второй отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, по итогам которого будут отобраны 50 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Агентства РК по делам государственной службы.

Данный проект предоставляет уникальную возможность молодым казахстанцам применить свои знания и навыки во благо страны.

Лица, зачисленные в Резерв, могут быть назначены на политические должности, административные должности корпуса «А», руководящие должности корпуса «Б» и на должности группы категории А корпуса «Б».

Для зачисления в Резерв кандидатам предстоит пройти несколько последовательных этапов, в том числе:

- прием документов кандидатов

- оценка способностей работать со сложной числовой и текстовой информацией;

- решение ситуационных задач;

- оценка компетенций;

- собеседование в Экспертной комиссии;

- заседание Национальной комиссии по молодежной кадровой политике при Президенте РК.

Большинство этапов будут проходить в онлайн режиме.

Прием документов идет с 1 по 30 сентября 2021 года.

Срок пребывания в Президентском резерве – 3 года.

Зачисление в Президентский резерв не является условием обязательного назначения на должность в период пребывания в резерве.

ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ КОНКУРСА ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ PKREZERV.GOV.KZ

С 1 сентября заявку на участие в отборе подали 281 граждан, включая соотечественников проживающие за рубежом.

Регистрация и приём документов продлится до 30 сентября 2021 года.