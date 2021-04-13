Начался священный месяц Рамазан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начался священный для мусульман всего мира, главный из 12 месяцев в году – месяц Рамазан, передает МИА «Казинформ».

В этом году месяц Рамазан начинается 13 апреля и завершается 12 мая. Ночь Предопределения (Қадір түні) – с 8 на 9 мая. Первый день праздника Ораза айт – 13 мая. Размер садака – 420 тенге, установлен исходя из минимальной цены 2 килограммов муки.

«В этом священном месяце наше каждое благое дело удваивается, пусть будут услышаны наши молитвы, пост, который собираемся держать, намаз, который будем читать, также пусть будут приняты садака тех, кто по определенным причинам не сможет в этом году держать пост», - сказал Главный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы на недавней пресс-конференции.

Главный муфтий обратился к мусульманам Казахстана с просьбой соблюдать требования, установленные санитарными властями в связи с пандемией коронавируса. Это означает, что не рекомендуется проводить коллективные мероприятия, а ауыз ашар лучше проводить в кругу семьи. Кроме того, с учетом рисков, связанных с пандемией, мусульманам в возрасте старше 60 лет желательно пройти медицинское обследование, прежде, чем принять решение о соблюдении ораза. Также рекомендуется пожилым и несовершеннолетним до стабилизации эпидемиологической ситуации воздержаться от посещения мечети.

Духовное управление мусульман Казахстана в месяц Рамазан продолжит в онлайн-режиме проводить работу по выстраиванию связи с населением. Коран-хатым также будет читаться дистанционно. На месяц Рамазан подготовлена программа по духовным лекциям, онлайн-программа Кадыр туни, Ораза айта. Также через Интернет можно будет задавать вопросы. Предлагается также уплачивать фитр-садака путем перечисления.

Что касается мечетей, то режим их работы будет зависеть от их нахождения в той или иной эпидемиологической зоне.

На телеканале «Халык арна» в течение месяца будут проводиться прямая трансляция «Рамазан – великий месяц», ежедневные онлайн-беседы с известными людьми «Рамазан – султан двенадцати месяцев» в социальных сетях, еженедельный марафон «Благословенный Рамазан».



