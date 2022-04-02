Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Начался священный месяц Рамазан: расписание времени поста и намаза

    2 Апреля 2022, 02:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году священный месяц Рамазан начинается 2 апреля и продлится до 1 мая, передает МИА «Казинформ».

    Пост продлится 30 дней. 2 мая – Ораза айт. Ночь с 27 на 28 апреля – Ночь предопределения (Ляйлятуль -Кадр).

    В этом году сумма фитр-садака установлена в размере 500 тенге. Размер фитр-садака рассчитывался исходя из средней цены 2 кг муки по стране. Цена на муку определялась на основании информации, предоставленной городскими и районными отделениями ДУМК.

    Напомним, Верховный муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о значимости священного месяца и соблюдения поста, какие молитвы следует читать и каких правил придерживаться.

    Официальный сайт Духовного управления мусульман Казахстана представил расписание времени поста и намаза в городах Казахстана:

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Религия Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ерлан Карин принял участие в форуме «Имам – ізгі қоғам жаршысы»
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Важное из визита Президента в Алматы