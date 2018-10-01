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Начался суд над участницей ДТП с внуком Олжаса Сулейменова
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане началось первое судебное слушание по делу о ДТП с участием внука Олжаса Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
При запросе личных данных, стало известно, что подсудимая Мухитова работает в АО «Самрук-Казына».
Напомним, 22 июня произошло ДТП на пересечении Мангилик Ел - Керей Жанибек хандар. В ДТП погиб молодой мотоциклист, который оказался Искандером Сулейменовым, внуком известного писателя Олжаса Сулейменова.
Как ранее отмечали в Департаменте внутренних дел Астаны, водитель Мухитова после ДТП находилась на месте происшествия. Все необходимые первоначальные следственные действия были проведены с ее участием. В отношении виновного водителя провели необходимое медицинское освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения. Результаты освидетельствования, которые дали отсутствие каких-либо наркотических, алкогольных, психотропных веществ, приобщены к материалам дела. В тот же день допросили водителя Мухитову в качестве подозреваемой. Более того, по уголовному делу с момента начала расследования допросили сотрудников скорой помощи, свидетелей-очевидцев и сотрудников полиции, которые первыми прибыли на место происшествия. С учетом того, что категория совершенного Мухитовой преступления относится к категории небольшой тяжести, судом №2 Есильского районного суда в отношении Мухитовой избрана мера пресечения в виде залога. Сумма залога - 601 250 тенге.
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