Начался пятинедельный обучающий тренинг для вице-министров по цифровой трансформации госуправления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для вице-министров и руководителей департаментов госорганов Казахстана стартовал пятинедельный обучающий тренинг по цифровой трансформации госуправления, разработанный Академией электронного управления Эстонии (eGA), передает МИА «Казинформ».

В ходе обучения международные эксперты поделятся последними мировыми трендами в области цифровизации, передовыми практиками и бизнес-моделями Эстонии, Великобритании, Дании и Сингапура, а также обсудят с участниками эффективные методы реинжиниринга госуслуг и обозначат новые возможности цифровой трансформации госуправления.

В своей приветственной речи Министр экономики и коммуникаций Эстонской Республики Таави Аас отметил, что «пандемия показала многим странам, что одними из инструментов, помогающими преодолеть ограничения и препятствия, и обеспечивающими эффективную работу правительства, являются современные технологии и электронное правительство». Он также подчеркнул необходимость обеспечения безопасного обмена данными между различными госорганами с соблюдением всех принципов защиты личных данных.

В свою очередь председатель Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихан Байменов отметил, что «на повестке дня многих правительств стоит вопрос цифровизации, как в целом экономики, так и госуправления». Он также подчеркнул, что «в процессе развития цифрового правительства в фокусе внимания должны оставаться граждане. Важно применять прорывные технологии таким образом, чтобы обеспечить прозрачное и открытое принятие решений, исключающее любые злоупотребления, тем самым, гарантировав соблюдение прав и свобод граждан». «Все это в совокупности должно снизить уровень коррупции и обеспечить удобство, простоту и доступность госуслуг. В конечном счете вышеперечисленное призвано обеспечить повышение уровня доверия граждан, что является социальной ценностью и важным административным капиталом», - отметил Алихан Байменов.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Аскар Жамбакин подчеркнул,что на сегодняшний день внедрение технологий является наиболее эффективным и действенным инструментом для реализации структурных реформ. Понятие цифровой трансформации выходит за рамки применения технологий, так как трансформируется госаппарат и частный сектор, и, соответственно, вырабатываются новые подходы и способы деятельности с учетом технологий.

Председатель правления Академии электронного управления Эстонии Ханнес Асток отметил, что в рамках Астанинского хаба распространяли опыт Казахстана и Эстонии по развитию электронного правительства и цифровизации в регионе.

В период обучения участники также изучат вопросы разработки единой ИТ-архитектуры госорганов, оптимизации правовой базы цифрового правительства, проблемы кибербезопасности, планирования политики, использования гибких техник управления проектами и принятия решений в контексте электронной демократии.

Особое внимание будет уделено обсуждению основных направлений государственной программы «​Цифровой Казахстан» и национального проекта «DigitEL». Программа тренинга включает в себя 8 онлайн-сессий и серию видеокурсов.

Обучение организовано Астанинским хабом госслужбы совместно с ПРООН, АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», Академией электронного управления Эстонии при содействии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.