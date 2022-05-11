Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Начался процесс по возвращению $200 млн Максима Бакиева в Кыргызстан

    11 Мая 2022, 16:19

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров заявил, что имущество Максима Бакиева должно быть передано государству, как и 100% акций корпорации «Дастан», принадлежавших Алексею Ширшову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство КАБАР.

    Президент Садыр Жапаров сообщил подробности задержания бывшего председателя правления ОАО ТНК «Дастан» А. Ширшова.

    «Я дам полную информацию о А. Ширшове общественности и тем, кто устраивает шум. В нашей работе нет ничего секретного. Месяцев 6-7 назад А. Ширшов вышел на нас через моих помощников. Они сообщили мне, что он просит принять его, якобы он нашел банк, в котором под арестом находятся 200 млн долларов Максима Бакиева. Я спросил, находится ли он в Кыргызстане, на что мне ответили, что он связался по телефону из-за рубежа», - заявил Садыр Жапаров.

    Президент отметил, что немедленно дал указания Генпрокуратуре, ГКНБ и МВД узнать, за что и по каким делам возбуждены уголовные дела в отношении него в 2010 году. В итоге ему ответили, что против А. Ширшова не возбуждено ни одного уголовного дела, и что он не находится в розыске.

    В тот же день начались работы по возвращению тех самых 200 млн долларов. С тех пор выполнено 60-70% от этой работы.

    Ранее сообщалось, что 20 марта 2019 года в республиканский бюджет возвращены 4,5 млн долларов Максима Бакиева.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Коррупция Кыргызстан Мировые новости Политика Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка