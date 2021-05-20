Начался прием заявок на участие в республиканском конкурсе среди журналистов «Nur Suńqar»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Nur Otan» объявляет о начале ежегодного республиканского конкурса среди журналистов «Nur Suńqar». Победители будут определяться в 8 номинациях, при этом в год 30-летия Независимости Казахстана учреждена новая номинация – «Тəуелсіздік тағылымы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт партии.

На сегодняшний день премия «Nur Suńqar» является одной из престижных наград отечественной медиа-сферы, которую присуждают лучшим работам казахстанских журналистов. Премия нацелена на развитие отечественных СМИ и журналистики.

К участию в конкурсе принимаются материалы на общественно-политические темы, посвященные политической, экономической и духовной модернизации страны, реализации программных документов и проектов партии, а также работы о деятельности партии и ее Лидера Н.А. Назарбаева.

Материалы принимаются в различных жанрах: очерк, интервью, статьи, телевизионные и радиопередачи, журналистское расследование и другие, опубликованные и вышедшие в эфир в период с 1 сентября 2020 года до 18 июня 2021 года, а также циклы публикаций и передач.

Работы принимаются на государственном и русском языках. Заявки можно подать с 20 мая по 18 июня 2021 года, до 19:00 по времени Нур-Султан (дата получения).

Победители будут определяться конкурсной комиссией в 8 номинациях:

«Телевизия үздігі» – лучший телевизионный журналист;

«Ұшқыр қалам» – лучший журналист газеты;

«QazNet үздігі» – лучший журналист Интернет-издания;

«Елбасы салған сара жол» – за освещение деятельности Елбасы;

«Партия жаршысы» – лучший материал о партии;

«Блогосфера үздігі» – лучшая публикация в социальных сетях;

«YouTube үздігі» – лучший YouTube канал;

«Тəуелсіздік тағылымы» – за освещение 30-летия Независимости.

Награждение победителей состоится в преддверии Дня работников средств массовой информации. Победителям конкурса будут вручены денежные премии и ценные призы.

Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте партии. Материалы следует направлять в оргкомитет конкурса на электронный адрес: nursunqar2021@nurotan.kz либо обращаться к Эльмире Жантемировой по номеру: 8 747 772 72 37.



