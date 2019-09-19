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    Начался прием заявок на участие в республиканском конкурсе «Караван доброты»

    19 Сентября 2019, 16:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2 сентября 2019 года стартовал II Республиканский конкурс «Караван доброты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Организаторы конкурса рассказали о правилах участия в конкурсе. Так, участниками могут быть физические и юридические лица, которые вносят свой вклад в решение социальных, общественных проблем и своими добрыми поступками мотивируют других. Но в нем не могут принять участие субъекты предпринимательства и лица, чья благотворительная деятельность связана с государственной поддержкой (государственный грант, государственный заказ).

    «Караван доброты» показывает, что в нашей стране немало благородных людей, героев, которые не всегда известны общественности. Их поступки не только вызывают восхищение, но и служат примером. Если Вы тот человек, который совершает добрые дела – помогает нуждающимся, проявил храбрость в непростой ситуации, помог свершиться прекрасному событию, тот этот конкурс для Вас», - сказала президент Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсембаева на пресс-конференции в акимате Нур-Султана.

    Отметим, прием заявок стартовал 2 сентября и продлится до 29 ноября 2019 года. В течение декабря текущего года будет проводиться отбор поступивших заявок. Победителей конкурса определят в конце февраля 2020 года – в преддверии празднования Дня благодарности.

    Победители «Каравана доброты» будут определены по пяти номинациям: «Асар» (направлена на поощрение людей, чья благотворительная деятельность связана с народными традициями и обычаями), «Туған жер» (для тех, кто оказывает помощь родному краю в сфере образования, экологии и благоустройства, восстановления культурных объектов и др.), «Батыл жүрек» (поощряется человек, совершивший героический поступок, проявивший самоотверженность), «Мейірім жолында» (вручается лицу, который оказывает помощь, совершает добрые дела на добровольной основе и безвозмездно), «Қайырымдылық тарихы» (номинация для журналистов или творческих коллективов за лучшее освещение в СМИ темы благотворительности, обеспечение выхода материалов, привлекающих внимание общественности к социальным проблемам).

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Благотворительность
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