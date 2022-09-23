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    Начался прием заявок кандидатов в Президенты РК

    23 Сентября 2022, 11:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С сегодняшнего дня можно выдвигать кандидатуры на должность Президента Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня на 10 часов 35 минут таких заявок не было», - сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее сообщалось, что выдвижение кандидатов продлится до 11 октября. Право выдвижения кандидатов в Президенты РК принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке.

    21 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября.

    Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
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