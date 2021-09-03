Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Начался прием документов в Президентский молодежный кадровый резерв

    3 Сентября 2021, 13:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства в этомм году необходимо в Президентский молодежный кадровый резерв отобрать 50 резервистов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.

    Прием документов начался 1 сентября т.г. в онлайн-режиме на платформе «pkrezerv.gov.kz». За два дня приема документов подана 1 251 заявка на участие в отборе. Прием заявок продолжится до 30 сентября включительно.

    Согласно требованиям, установленным Указом Президента от 27 августа 2019 года № 141, в отборе могут принять участие граждане Республики Казахстан в возрасте не старше 35 лет, имеющие высшее образование, стаж работы не менее 5 лет, владеющие государственным языком на уровне не ниже среднего. Срок пребывания в резерве составляет три года.

    Назначение резервиста на вакантную государственную должность будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

    «Приглашаем всех, кто готов и способен внести вклад в дальнейшее развитие и процветание нашей страны, принять участие в очередном отборе в Президентский молодежный кадровый резерв», - призвали в АДГС РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Другие государственные органы Президентский кадровый резерв
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей