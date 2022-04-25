Начался отбор первых 70 тыс. граждан для участия в программе по арендному жилью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Платформа по приему заявок на участие в программе по субсидированию арендной ставки жилья нуждающимся заработала в тестовом режиме. С мая уже начнется субсидирование арендного жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принцип адресной помощи основан на солидарной ответственности граждан – 50% будет покрываться за счет государственных субсидий, 50% - непосредственно сам арендодатель будет выплачивать», - пояснил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Ыдырысов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций РК.

По его словам, на программу предусмотрено из бюджета 50 млрд тенге, из них 40 млрд тенге – из республиканского бюджета, 10 – из местных бюджетов. На эту сумму предполагаются субсидии для 70 тыс. граждан, у которых доход составляет ниже одного прожиточного минимума. С 1 января – это 36 018 тенге. Программа предназначена для четырех категорий – это многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 групп, дети-сироты, семьи с детьми-инвалидами. Всего в Казахстане из этой категории насчитывается 215 тыс. В общем на получение государственного жилья стоят 600 тыс. очередников.

«Платформа уже принимает заявки в тестовом режиме, с 20 апреля дан старт. С мая уже начнется субсидирование арендной ставки жилья», - заключил А. Ыдырысов.

Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил завершить работу по субсидированию арендного жилья не позднее 1 мая.

Оператором программы является «Отбасы банк». Претендент на субсидирование должен будет зарегистрироваться на портале otbasybank.kz (маркетплейс «Баспана маркет»). Сделать это можно будет с помощью ЭЦП. Поэтому гражданам заранее нужно получить ее или проверить актуальность действующей электронной цифровой подписи. Выплачивать субсидии по аренде жилья «Отбасы банк» будет ежемесячно в течение срока действия договора аренды. Его можно будет расторгнуть раньше срока и заключить договор с новым арендодателем. Тогда процесс заявки на портале otbasybank.kz запускается снова.