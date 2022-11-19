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    Начался день тишины перед выборами Президента Казахстана

    19 Ноября 2022, 00:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 19 ноября в 00:00 часов начался день тишины перед внеочередными президентскими выборами. В этот день запрещается любая агитационная работа, связанная с выборами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соответствии со статьей 32 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», в день выборов и в предшествующий день запрещается любая агитация. Ранее вывешенные вне помещений для избирательных комиссий и для голосования агитационные материалы могут быть оставлены на своих местах. Не допускается публикация на главных страницах интернет-ресурсов ранее размещенных материалов.

    Предвыборная агитация началась после этапа регистрации кандидатов в Президенты РК с 21 октября и продолжалась до 00:00 19 ноября. По истечении 28 дней, отведенных для этого процесса, то есть с 00:00 19 ноября до 00:00 20 ноября объявлен день тишины.

    Голосование на основной части избирательных участков нашей страны будет проходить с 07:00 до 20:00 по местному времени.

    На 86 избирательных участках голосование начнется в 06:00 по местному времени. Будет учтен график сменной работы градообразующих предприятий. В том числе, на 47 участках, расположенных в местах временного пребывания граждан. Кроме того, по 514 участкам не принято решение о назначении времени завершения голосования до 20:00 часов. То есть, 514 участковых избирательных комиссий в войсковых частях, стационарных лечебно-профилактических учреждениях, отдаленных и труднодоступных районах, отдаленных животноводческих участках, домах отдыха, санаториях, следственных изоляторах и местах временного содержания, а также созданные при представительствах Казахстана в иностранных государствах, в случае, если проголосуют все внесенные в списки избиратели, могут объявить об окончании голосования в любое время.

    Итоги подсчета голосов по административно-территориальным единицам будут определены на заседаниях территориальных комиссий и доведены до Центральной избирательной комиссии в течение двух дней (не позднее 22 ноября). Предварительные итоги выборов должны быть объявлены 21-22 ноября.

    Законодательством предусмотрено подведение и объявление итогов выборов, регистрация избранного Президента в течение срока, не превышающего 10 дней после выборов. На этот раз для подведения итогов выборов и на регистрацию избранного Президента отведено 7 дней.

    По состоянию на 1 июля текущего года Центральная избирательная комиссия внесла в список избирателей Республики Казахстан 11 827 277 граждан, имеющих право на голосование. Они будут голосовать на 10 101 избирательном участке на территории республики. Ожидается, что на 68 участках в 53 иностранных государствах проголосуют 12 527 граждан Казахстана.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Выборы Президентские выборы - 2022
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