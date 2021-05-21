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    Началось заседание ВЕЭС под председательством Касым-Жомарта Токаева

    21 Мая 2021, 15:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В режиме онлайн стартовало заседание глав государств ВЕЭС под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании, которое пройдет под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, лидерам стран ЕАЭС представят доклады по итогам проведенной работы, в том числе по устранению препятствий на внутреннем рынке союза, о реализации основных направлений международной деятельности за 2020 год и другие.

    Кроме того, ожидается, что члены ВЕЭС рассмотрят вопросы об основных ориентирах макроэкономической политики государств-членов на 2021–2022 годы, о сотрудничестве в сфере производства лекарств и фармацевтических субстанций для медицинского применения и иные.

    По итогам очередного заседания будет принят ряд решений.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана ЕАЭС
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