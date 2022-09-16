Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Началось заседание Саммита Совета глав государств ШОС в узком составе

    16 Сентября 2022, 11:36

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ -Началось заседание Саммита Совета глав государств ШОС в узком составе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Перед началом встречи в узком составе лидеры стран ШОС провели неформальную беседу.

    Как сообщалось, Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

    Президент Казахстана и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья в крупнейшем в Средней Азии туристическом центре «Silk Road». Затем Президент Казахстана вместе с другими главами государств осмотрел выставочные экспозиции и восточный базар в комплексе «Вечный город». Как сообщается на сайте Президента РУ, на территории комплекса был устроен прием от имени Президента Республики Узбекистан. Затем в честь лидеров стран был дан салют.

    Главы государств, принимающих участие в саммите ШОС в Самарканде, провели неформальную беседу.

    В Конгресс-центре в Самарканде Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.


    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана ШОС Президент Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
    Более 600 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду