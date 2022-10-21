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    Началось строительство национального парка «Бозок»

    21 Октября 2022, 19:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На левом берегу столицы между селами Уркер и Ильинка состоялась церемония закладки памятной капсулы времени, символизирующей начало строительства национального парка «Бозок», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    Реализация проекта предполагает создание «живого» музея, в котором наряду с научно-исследовательской деятельностью важными станут функции познавательного, развлекательно-рекреационного и спортивно-оздоровительного характера.

    «Древнее городище Бозок имеет большую историческую и сакральную ценность для нашего народа. Создание на этом месте национального парка – это возможность сохранить и приобщиться к богатому пласту историко-культурного наследия, транслировать и популяризировать его во всем мире. В будущем эта территория станет комплексным археологическим парком, отражающим историю Великой степи, центром притяжения не только жителей нашей столицы, но и туристов со всего Казахстана и мира», - сказал в рамках официальной церемонии министр культуры и спорта Даурен Абаев.

    Основной задачей проекта является реконструкция древнего городища Бозок и воссоздание исторических комплексов ботайцев, саков, гуннов, тюрков с сохранением аутентичности памятников археологии.

    Реализация проекта запланирована в 4 этапа (с 2022 года по 2025 гг.). Условно все объекты парка можно разделить на две части: историческую и инвестиционную.

    «Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что нынешняя столица Казахстана возникла на территории, обжитой человеком еще в глубокой древности. Об этом мы можем знать благодаря нашему археологу Кемелю Акишеву, который в 1998 году открыл городище Бозок, руины которого были найдены на восточном берегу озера Бузукты. И все эти 20 лет учеными велась большая кропотливая работа по раскопкам и изучению этой местности. Все, что было здесь найдено, свидетельствует о насыщенном прошлом этих территорий», - сказала директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок» Сауле Бурбаева.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана История Казахстана Минкультуры Археология
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