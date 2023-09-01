Началось совместное заседание палат Парламента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Совместное заседание палат Парламента РК начало свою работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совместном заседании Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана.

По мнению заместителя директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Нурлана Сакуова, в Послании Президента на первый план выйдут вопросы продовольственной и экономической безопасности, устойчивости национальной экономики к внешним и внутренним вызовам и угрозам. А также развитие регионов, человеческого капитала, стратегическое развитие сельского хозяйства, построение самодостаточной рыночной экономики, постепенное уменьшение участия государства в бизнесе, развитие креативных индустрий.

Напомним, 28 августа Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК.

В мероприятии принимают участие депутаты Мажилиса и Сената, руководители центральных государственных органов, а также члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

Прямая трансляция Послания идет на республиканских телеканалах, а также на официальном сайте www.akorda.kz, аккаунтах Aqorda в социальных сетях.

Текстовая трансляция Послания доступна на Telegram-канале Aqorda.

Прямая трансляция проходит на YouTube-канале ТРК Президента.