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    Началось совместное заседание палат Парламента РК

    1 Сентября 2023, 10:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Совместное заседание палат Парламента РК начало свою работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На совместном заседании Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана.

    По мнению заместителя директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Нурлана Сакуова, в Послании Президента на первый план выйдут вопросы продовольственной и экономической безопасности, устойчивости национальной экономики к внешним и внутренним вызовам и угрозам. А также развитие регионов, человеческого капитала, стратегическое развитие сельского хозяйства, построение самодостаточной рыночной экономики, постепенное уменьшение участия государства в бизнесе, развитие креативных индустрий.

    Напомним, 28 августа Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК.

    В мероприятии принимают участие депутаты Мажилиса и Сената, руководители центральных государственных органов, а также члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

    Прямая трансляция Послания идет на республиканских телеканалах, а также на официальном сайте www.akorda.kz, аккаунтах Aqorda в социальных сетях.

    Текстовая трансляция Послания доступна на Telegram-канале Aqorda.

    Прямая трансляция проходит на YouTube-канале ТРК Президента.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Акорда Мажилис Сенат Послание Президента РК-2023
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