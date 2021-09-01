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Началось совместное заседание палат Парламента РК

1 Сентября 2021 11:02
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Началось совместное заседание палат Парламента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил открытым совместное заседание палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьей 59 Конституции РК вторую сессию Парламента седьмого созыва объявляю открытой», - заявил Глава государства.

В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана.

В совместном заседании палат Парламента принимают участие 47 депутатов Сената и 102 депутата Мажилиса, Премьер-Министр РК, государственный секретарь, руководители государственных органов, местных исполнительных органов.

Отметим, что выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Посланием транслируется в прямом эфире республиканских телеканалов «Хабар», «Хабар 24», «Qazaqstan», «Almaty TV», «Astana TV», «Atameken», «Евразия», «31 канал», «7 канал», «КТК», «СТВ», «МИР», а также в эфире всех ведущих радиостанций страны.

Напомним, 27 августа председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан.


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#Президент Казахстана   #Мажилис   #Сенат  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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