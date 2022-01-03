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    Началось расследование по «картельному сговору» в Мангистауской области

    3 Января 2022, 19:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления департамента топливно-энергетической промышленности Агентства по защите и развитию конкуренции РК Куат Асамбеков сообщил о начале расследования по «картельному сговору» касательно ситуации с сжиженным газом в Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Куата Асамбекова, в нескольких регионах началось расследование касательно ситуации с повышением цены на сжиженный газ.

    «Агентство со своей стороны проанализировало ситуацию. На сегодняшний день в Мангистауской области начато расследование по «картельному сговору». Также расследование ведется в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. В связи с тем, что расследование началось недавно, сложно говорить о результатах. Необходимо время для этого», - добавил представитель агентства.

    Ранее сообщалось, что в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Энергетика Экономика Цены и тарифы Мангистауская область
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