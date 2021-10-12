Началось расследование по факту насилия над девочкой-подростком в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске проводится расследование по факту насилия над девочкой-подростком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге и.о. заместителя начальника городского управления полиции по следственным делам Нурлан Кожахметов отметил, что по заявлению матери девочки 8 октября возбуждено уголовное дело по статье 121 части 3-1 Уголовного кодекса РК.

По его словам, уголовное дело касается несовершеннолетней, поэтому в соответствии со статьей 201 Уголовного кодекса РК не разглашается иная информация.

«Преступления такого характера находятся на особом контроле начальника департамента, также министерства. На сегодняшний день проводятся следственные мероприятия. Будут подготовлены экспертизы. Также будут назначены судебно-психиатрические экспертизы в отношении девочки и подозреваемого. В соответствии с результатами следственных мероприятий и экспертиз будет принято решение по уголовному делу», - сказал Н. Кожахметов.

По его словам, лицо, признанное виновным по данной статье, лишается свободы на срок до 17 лет или пожизненно.