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Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
14 Июля 2022 10:26

Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Началось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В расширенном заседании Правительства принимают участие члены Кабинета министров, акимы областей, в том числе новых, также городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, также руководители других государственных органов.

С докладом сначала выступит Премьер-Министр Алихан Смаилов.

Как уточнили в пресс-службе Премьер-Министра, на расширенном заседании будут обсуждены итоги социально-экономического развития за первое полугодие, в том числе будут рассмотрены вопросы инфляции и инвестиции.

В июне Премьер-Министр Казахстана анонсировал расширенное заседание Правительства.

Тогда глава Кабмина поручал всем министрам и акимам подготовиться к заседанию, отметив, что итоги шести месяцев члены Правительства должны будут доложить по 20 регонам с учетом трех новых регионов.



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Автор:
Корреспондент

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