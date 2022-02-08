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Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК

8 Февраля 2022 10:54
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Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заседание открыл Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В расширенном заседании Правительства принимают участие члены Кабинета министров, акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, также руководители других государственных органов.

Как ранее сообщалось, на заседании будет заслушан итоговый отчет о социально-экономическом развитии страны за 2021 год, а также рассмотрен план действий Правительства на 2022 год.

Напомним, Глава государства поручил Правительству разработать и принять План оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации.

18 января План оперативных действий был одобрен Правительством.

План состоит из 51 мероприятия по направлениям восстановления общественного порядка и безопасности, социальной и прочей инфраструктуры, социальных вопросов, недопущению необоснованного роста цен, поддержке населения и предпринимательства и организационно-финансовых вопросов.

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#Президент Казахстана   #Правительство РК   #Экономика   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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