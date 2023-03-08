Началось расширение мощности водовода «Астрахань-Мангышлак» в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Курмангазинском районе Атырауской области началось расширение мощности водовода «Астрахань-Мангышлак», берущего начало от приграничной с РФ реки Кигач, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак» 1 очередь» предусматривает замену двух участков протяженностью 176 км. Это позволит увеличить пропускную способность магистрального водовода со 110 тысяч до 170 тысяч кубометров в сутки в 2024 году. В настоящее время начаты строительно-монтажные работы. На объекты строительства производится плановая поставка трубной продукции. Проект реализуется по поручению Главы государства и в соответствии с решениями Правительства Республики Казахстан. Завершение модернизации магистрального водовода «Астрахань - Мангышлак» планируется к концу 2023 года»,- сообщил генеральный директор ТОО «Магистральный водовод» Берик Салпек.

Для финансирования проекта привлечен заем на сумму 66,7 млрд тенге.

От бесперебойной подачи волжской воды, а река Кигач - это один из рукавов Волги, зависит функционирование и развитие нефтегазодобывающих и промышленных предприятий. А также проектов нефтехимических производств, расположенных в специальной экономической зоне «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области.

Магистральный водовод «Астрахань - Мангышлак» - стратегически важный объект, являющийся единственным централизованным источником подачи воды для потребителей Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов Атырауской области, а также для г. Жанаозен, Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области. Население, потребляющее воду, составляет более 35% численности Мангистауской области и более 28% численности Атырауской области. Ежегодно потребление воды населением растет на 4-5%.

В 2022 году потребителям Атырауской и Мангистауской областей Казахстана по водоводу «Астрахань-Мангышлак» ТОО «Магистральный Водовод» подано 29 млн 786 тысяч кубометров пресной воды, увеличение объема поставки воды по сравнению с показателем за 2021 год составило 399 тысяч кубометров.



