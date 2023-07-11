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    Началось празднование 165-летия Шакарима Кудайбердиева в области Абай

    11 Июля 2023, 13:31

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня исполняется 165 лет со дня рождения поэта, великого мыслителя, переводчика, философа Шакарима Кудайбердиева. В связи с этим, в Центральном парке г. Семей состоялась церемония возложения цветов к памятнику Шакарима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай..

    В мероприятии приняли участие аким области Нурлан Уранхаев, представители интеллигенции, жители области Абай, молодежь и потомки поэта.

    Отметить юбилей Шакарима из Талгарского района г. Алматы со своей семьей приехал внук поэта Нұрлан Мерекеұлы, а также потомки из городов Алматы, Астана, Павлодар, Темиртау, Экибастуз.

    Цель праздничного мероприятия - познакомить молодое поколение с потомками, историческими местами, где проходила жизнь Шакарима, популяризировать творчество, жизненный путь поэта.

    «Стихи Шакарима - основа гуманизма. Священная земля Абая всегда славилась своими великими предками, поэтому мы считаем, что 165-летний юбилей Шакарима Кудайбердиева также должен быть выражен всеми нравственными ценностями», - сказал аким области Нурлан Уранхаев.

    Изучение труда и творчества поэта, увековечивание его имени находятся в руках нынешнего поколения. Наследие, которое оставил Шакарим – это направление для молодежи.

    «В этом году отметить 165-летие Шакарима мы приехали из Алматинской области. Я являюсь правнуком великого поэта. Мы рады, что юбилей нашего Шакарима дедушки отмечается в таком широком масштабе. Наши предки жили в тяжелые времена и были вынуждены покинуть страну. Тем не менее, оставленное наследие стало сокровищницей для народа, по сей день направляя на верный путь», - отметил правнук поэта Нурлан Зиятов.

    Мероприятие «Шәкәрім жүрген ізбенен...» будет продолжено в Абайском районе. Потомки со всех регионов страны отправятся в Абайский район, где посетят Мемориальный комплекс Абая-Шакарима в Жидебае.

    Отметим, что утвержден областной план мероприятий по празднованию юбилея. С начала года организовано около 100 различных мероприятий.

    В этом году серией книг «Путь Абая» будет издан сборник стихов поэта на русском языке. В стенах университета имени Шакарима состоится научно-практическая конференция.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Культура Юбилей Абайская область
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