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    Началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру

    28 Ноября 2022, 16:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру. В первый день тестирование сдают более 4 тысяч человек. Об этом передает МИА «Казинфор» со ссылкой на Национальный центр тестирования Министерства науки и высшего образования РК.

    Регистрация желающих принять участие в КТ проводилось с 1 по 18 ноября на сайте Национального центра тестирования МНВО РК.

    В ноябре на комплексное тестирование для поступления в магистратуру было подано более 9 тысяч заявлений. Сами экзамены начались сегодня и продлятся до 1 декабря включительно.

    Что касается формата поступления в магистратуру, то в этом году изменений нет. Будет также обеспечена процедура проведения онлайн-апелляции. В случае технических неполадок поступащий подает на апелляцию во время тестирования, а в случае несогласия с результатами тестирования – в течение 30 минут после завершения экзамена. После рассмотрения апелляции сертификат будет доступен в личном кабинете поступаюшего.

    «Тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру состоит из трех блоков: тест по иностранному языку, тест на определение готовности к обучению и тест по профилю группы образовательных программ. Поступающие, у которых есть один из международных сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком, освобождаются от теста по иностранному языку», – отметил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

    Проходной балл остался прежним: для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление – 75 баллов, на профильное направление – 50 баллов.

    Лица, не допущенные к тестированию за нарушение правил, а также лица, чьи результаты были аннулированы во время летнего тестирования, не допускаются на повторное участие в комплексном тестировании.

    Поступающие в магистратуру могут претендовать на почти 4 тысячи государственных образовательных грантов.
    Образование
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