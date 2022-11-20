Началось голосование на участках еще в ряде стран

20 Ноября 2022, 11:50

20 Ноября 2022, 11:50

Началось голосование на участках еще в ряде стран

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начали свою работу участки для голосования в городах Вильнюс, Тель-Авив, Афины, София, Бухарест, Таллин, Хельсинки, Рига. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Сообщалось, что во всех регионах страны началась процедура голосования. Также в 53 странах созданы 68 избирательных участков.

Фото: t.me/pressmfakz