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    Начало вещание новое радио в поддержку современной казахской музыкальной волны

    24 Октября 2022, 16:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Республики в Казахстане начало вещание новое радио, где будет транслироваться только современная казахская музыка, передает МИА «Казинформ».

    Станция ((beu)) вещает на частотах – 100 FM в Астане и 97.7 в Алматы.

    В эфире будет звучать вся палитра жанров, в которых работает новое поколение артистов: от Q-попа, инди и r’n’b, до экспериментальной музыки. Главная идея проекта ((beu)) – поддерживать, развивать молодое музыкальное сообщество и демонстрировать аудитории рост казахстанской сцены. 90% контента на радио будут составлять песни, подкасты и шоу на казахском языке. За последние несколько лет появилось новое поколение музыкантов, которые делают качественную популярную музыку на государственном языке. При этом аудитория новых исполнителей растет стремительно, о чем свидетельствуют многочисленные концерты и фестивали.

    ((beu)) – напомним, это эмоциональный знак принятия и восхищения музыкой, принятый в казахском традиционном исскустве. Лаконичное и легко произносимое название символизирует традиционные корни современной казахской музыкальной культуры. Скобки олицетворяют распространение радиоволн.

    Более подробная информация о концепции радио будет представлена в рамках Astana Media Week 27 сентября. Официальная презентация запланирована на 3 ноября в Алматы

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Связь, ТВ, IT
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