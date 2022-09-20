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    Начало отопительного сезона перенесли в Петропавловске

    20 Сентября 2022, 17:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске дата начала отопительного сезона откладывается. Городской акимат не вынес соответствующего постановления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе городского акимата сообщили, что отопительный сезон начнется позже обозначенной ранее даты. Причина – установившаяся в регионе жаркая погода.

    В пресс-службе АО «Севказэнерго» заверили, что к подключению тепла готовы. Ждут только соответствующего постановления акимата Петропавловска. Ранее монополист заявлял, что восстановительные работы на Петропавловской ТЭЦ-2 не помешают прохождению отопительного сезона. Начать его намеревались 20-го сентября.

    В регионе установилась непривычно теплая для второй половины сентября погода. Столбик термометра поднимается до 25-28 градусов. По информации РГП «Казгидромет», жаркие дни продлятся до 23-го сентября. Отопительный же сезон начинается, когда температура воздуха в течение трех суток подряд не превышает +10 градусов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
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