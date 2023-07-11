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    Начало июля стало рекордно жарким за всю историю метеонаблюдений на Земле

    11 Июля 2023, 10:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первую неделю июля на Земле зарегистрирована рекордно высокая температура за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Четвертого и седьмого июля средняя температура составила около 17,2 градуса Цельсия. Это на 0,3 градуса выше прежнего рекорда, зафиксированного в августе 2016 года, когда имело место климатическое явление Эль-Ниньо, известное своим согревающим эффектом.

    На минувшей неделе европейская Служба по изменению климата «Коперник» зафиксировала самый жаркий июнь в мире за всю историю наблюдений с беспрецедентными температурами морской поверхности и рекордно низкой площадью льда в Антарктике.

    В июне текущего года метеорологи предупреждали о наступлении Эль-Ниньо. По их прогнозам, вода в Тихом океане станет намного теплее, чем обычно, что может привести к установлению нового рекорда средней температуры в мире. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило, что после трех лет похолодания Ла-Нинья наступил Эль-Ниньо.

    Эль-Ниньо может иметь радикальные последствия: от испепеляющей жары до сильнейших штормов. Вот как, по прогнозам климатологов, он повлияет на температуры в мире, погоду и морскую жизнь.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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