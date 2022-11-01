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    Начались съемки документального фильма о Маншук Маметовой

    1 Ноября 2022, 21:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стартовал съемочный период документального фильма «Поговори со мной, Маншук». Производством кинокартины занимается киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова, при поддержке Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на киностудию «Казахфильм».

    Сценаристом выступил лауреат республиканских и международных кинофестивалей Евгений Лумпов. Документальный фильм в жанре невозможного интервью повествует о жизни и подвиге первой казахской женщины, удостоившейся звание Герой Советского Союза, легендарной Маншук Маметовой.

    Об особенности выбранного жанра высказался режиссер-постановщик картины Мансур Баймухамбетов:

    «По замыслу нам хотелось достичь формы экспериментального жанра «невозможного интервью». То есть, отвечая на вопросы современников, найти на них ответы от самой Маншук. Через письма и воспоминания. Голос Маншук ответит, поведав о том, что творилось в душе молодой пулемётчицы, отдавшей свою жизнь во имя Родины».

    Кроме того, по словам режиссёра, родной город Маншук – Уральск, российский город Невель, а также Алматы, не случайно были выбраны в качестве съемочных локаций, а ввиду того, что тернистый путь героини проходил именно по этим трем городам.

    «Поговори со мной, Маншук» внесет свою лепту в истории казахского кинематографа и увековечит память о храброй пулемётчице, воссоздав подлинный образ Героя Советского Союза.

    «В момент съемок в доме-музее, посвященном Маншук Маметовой, мы увидели на улице военных. Они молча ожидали снаружи. Когда директор картины познакомился с ними, оказалось они просто пришли почтить память героини и посмотреть на экспонаты самого музея. Их визит попал в кадр как самая настоящая память людей Казахстана», - поделился режиссер.

    Напомним, 23 октября 1922 года, 100 лет назад, родилась легендарная пулеметчица, первая казахская женщина, которой присвоено звание Героя Советского Союза Маншук Маметова.


    Фото: kazakhfilm.kz
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