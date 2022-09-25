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    Начались досрочные выборы в парламент Италии

    25 Сентября 2022, 17:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Италии в воскресенье, 25 сентября, начались внеочередные выборы в парламент страны. Избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени, подсчет голосов начнется после их закрытия в 23.00. В это же время будут опубликованы результаты первых экзитполов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Выборы пройдут в обе палаты парламента - Палату депутатов и Сенат. По данным опросов, фаворитом считается правоцентристская коалиция. В случае ее победы в Италии будет сформировано первое после окончания Второй мировой войны правительство правых сил.

    Наибольшей поддержкой (25 %) пользуется правая партия «Братья Италии», которую возглавляет Джорджа Мелони. В коалицию также входят «Лига Севера» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и небольшой альянс партий «Мы - умеренные».

    На втором месте по популярности среди партий, как показали опросы, находится левая «Демократическая партия» (21,2 %) Энрико Летты. Как отмечает агентство AP, демократы находятся в невыгодном положении, поскольку в отличие от правых сил им не удалось создать единый союз.

    За популистское движение «Пять звезд» готовы отдать голоса, согласно опросам, около 13 % избирателей. Между тем, немногим более 40 % избирателей, опрошенных в преддверии выборов, пока не определились с выбором.

    На пост премьер-министра страны в случае победы правой коалиции будет претендовать лидер той партии, которая наберет больше всего голосов. Фаворитом называют Джорджу Мелони. В случае избрания она станет первой женщиной на этом посту в истории Италии.

    Прошлое правительство вместе с экс-премьером Италии Марио Драги ушло в отставку в июле - на фоне правительственного кризиса. Свое решение Драги объяснил расколом в правящей коалиции. Парламент Италии был распущен.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Выборы Италия Мировые новости
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