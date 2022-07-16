Начали работу военно-патриотические детские лагеря «Жас сарбаз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для детей военнослужащих и гражданского персонала в Алматинской области и Щучинске начали работу военно-патриотические детские лагеря «Жас сарбаз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

На недельный летний отдых в Щучинско-Боровскую курортную зону прибыла группа ребят от 12 до 14 лет из отдаленных гарнизонов. В их числе – участники республиканских соревнований по различным видам спорта.

В церемонии открытия первой смены военно-патриотического детского лагеря «Жас сарбаз» принял участие заместитель начальника Генерального штаба – начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев.

«В военно-патриотическом лагере «Жас Сарбаз» вы не только отдохнете, приобретете друзей, но и получите новые знания и умения, необходимые будущим защитникам Отечества», - сказал, обращаясь к ребятам, генерал-майор Серик Бурамбаев.

В Год детей специалисты департамента воспитательной и идеологической работы совместно с Национальным военно- патриотическим центром Вооруженных сил и Центральным спортивным клубом подготовили насыщенную программу. Она включает культурно-досуговые и спортивные мероприятия, походы и экскурсии.

Подростки получат уроки ориентирования на местности и выживания в лесу, научатся устанавливать палатку из подручных материалов, готовить пищу в походных условиях.

В военно-патриотическом детском лагере в Алматинской области будут организованы экскурсии по Алматы, посещение зоопарка и дельфинария, концерты, конкурсы и встречи с именитыми спортсменами-олимпийцами Центрального спортивного клуба.

Также запланирован выезд в учебно-тренировочный центр ЦСК в поселке Панфилово, где квалифицированные инструкторы проведут занятия по преодолению полосы препятствий, мастер-классы в веревочном парке, покажут упражнения на спортивных снарядах.