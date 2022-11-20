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Начали работу избирательные участки в Пекине, Шанхае и Гонконге

20 Ноября 2022, 07:07
Начали работу избирательные участки в Пекине, Шанхае и Гонконге
20 Ноября 2022, 07:07

Начали работу избирательные участки в Пекине, Шанхае и Гонконге

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В 05:00 часов по времени Астаны (в 07:00 по местному времени) на внеочередных выборах Президента РК начали работать избирательные участки, образованные при посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике в городе Пекине и генеральных консульствах РК в городах Шанхай и Гонконг, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в КНР.

В 53 странах созданы 68 избирательных участков.

Избирательные участки в Пекине, Шанхае и Гонконге будут работать до 20:00 часов.

Посол РК в КНР Шахрат Нурышев проголосовал на избирательном участке №257 в Пекине

Голосование на избирательном участке №257 при посольстве РК в КНР в Пекине проходит на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в китайской столице. Избирательный участок оснащен масками, дезинфицирующими средствами.

Казахстанские дипломаты, а также члены избирательных комиссий провели торжественные церемонии открытия избирательных участков в Пекине, Шанхае и Гонконге с исполнением гимна нашей страны.

На избирательном участке при генеральном консульстве РК в городе Шанхай (№294) могут проголосовать граждане Казахстана, проживающие в китайских провинциях Цзянсу, Цзянси, Аньхой, Чжэцзян, Фуцзян и городе Шанхай.

Студентка Шанхайского университета проголосовала в Шанхае Камилла Бейсенова

На избирательном участке при генеральном консульстве РК в Гонконге (№293) смогут проголосовать граждане Казахстана, проживающие в специальных административных районах КНР Сянган и Аомэнь.

Первый избиратель проголосовал в Гонконге

В Пекине могут проголосовать казахстанские студенты, дипломаты, представители национальных компаний и члены их семей, а также граждане Казахстана, находящиеся в КНР по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям.


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