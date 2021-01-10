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    Начали работу избирательные участки в Нью-Дели и Исламабаде

    10 Января 2021, 09:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начали работу избирательные участки в Нью-Дели и Исламабаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

    Как сообщалось ранее, самым первым проголосовавшим на парламентских выборах гражданином Казахстана является студент университета Корё в Южной Корее Аделина Алпамыс.

    Самыми первыми начали свою работу избирательные участки при посольствах Казахстана в Японии и Республике Корея. Избирательные участки #261 в Токио и #258 в Сеуле открылись для голосования в 07:00 часов местного времени.

    Затем открылись избирательные участки в Бишкеке, Ташкенте, Ашхабаде и Душанбе.

    Автор:

    МИД РК Мажилис Индия Выборы-2021
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