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    Началась прямая трансляция вечера бокса Геннадий Головкин – Риота Мурата

    9 Апреля 2022, 15:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские телеканалы «Qazaqstan» и «Qazsport» начали показ вечера бокса Геннадий Головкин — Риота Мурата в Сайтаме (Япония), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Всего в файткарде запланировано три титульных боя.

    В первом бою японские боксеры Сюитиро Ёсино (14-0, 11 КО) и Масаюки Ито (27-3-1, 15 КО) оспорят титулы WBO Asia Pacific и OPBF в легком весе, во втором бою на ринг также выйдут местные бойцы: Дзюнто Накатани (22-0, 17 КО) и Риота Ямаучи (8-1, 7 КО) сразятся за пояс чемпиона мира WBO в наилегчайшем весе, а в главном бою вечера казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и японец Риота Мурата (16-2, 13 КО) будут биться за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF.

    Бой Головкин — Мурата начнется в 18:10 по времени Нур-Султана.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин Бокс Боевые искусства
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